Autostrada Ragusa-Catania, pubblicato il nuovo bando per un miliardo e 434 milioni

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto, su impulso del presidente della Regione in qualità di Commissario governativo, il nuovo bando di gara per la realizzazione dell’itinerario Ragusa-Catania, per un investimento complessivo di 1 miliardo e 434 milioni di euro, all’esito dell’aggiornamento degli importi ai più recenti rincari del costo delle materie prime, correlati alla particolare contingenza economica internazionale.

La gara comprende quattro lotti esecutivi

L’intera gara comprende quattro lotti esecutivi, per un importo dei lavori a base d’appalto di oltre 1 miliardo e 100 milioni, comprensivi dei costi relativi al piano di monitoraggio ambientale in corso d’opera, degli oneri per la sicurezza e di quelli relativi all’attuazione del protocollo di legalità. Le offerte dovranno pervenire entro le 12 del 16 settembre sul portale acquisti di Anas, dove è resa disponibile la documentazione di gara, all’interno della sezione «Bandi e Avvisi».

Ci saranno 11 viadotti, una galleria e 10 svincoli

«Si ricorda che la nuova arteria prevede il collegamento dall’innesto tra le strade statali 514 «di Chiaramonte» e 115 «Sud Occidentale Sicula», nel territorio comunale di Ragusa, fino alla connessione con l’autostrada Catania-Siracusa - si legge in una nota della Presidenza della Regione - Il tracciato avrà uno sviluppo di circa 69 km e sarà realizzato prevalentemente in corrispondenza delle sedi stradali delle attuali strade statali 514 (per circa 39 km) e 194 (per circa 29 km). È prevista infine la realizzazione di 11 viadotti, di una galleria naturale a doppia canna, di un attraversamento ferroviario e di 10 svincoli».

