La Filca Cisl con l’Ance Sicilia: sbloccare gli acquisti di crediti del superbonus

"Condividiamo la proposta di Ance Sicilia, che ha chiesto allo Stato di favorire lo sblocco dell’acquisto dei crediti fiscali del Superbonus 110 per cento da parte delle banche e degli intermediari finanziari e alla Regione di intervenire per sostenere il sistema creditizio siciliano in difficoltà". Lo ha detto il segretario regionale della Filca Cisl Sicilia, Paolo D'Anca, che ha aggiunto:"Ci auguriamo che in futuro di prevedano delle forme di sostegno anche per le fasce piu deboli, con interventi concreti per le case popolari, per la manutenzione delle scuole e degli ospedali.

perché solo cosi' si può mettere in moto il rilancio dello sviluppo sociale ed economico di tutto il Mezzogiorno. Ben venga poi il potenziamento delle forme di controllo da parte dello Stato ma non è concepibile bloccare tutto con procedure burocratiche sempre più complesse che inficiano fortemente lo sviluppo produttivo delle imprese sane. Non è certamente questa la soluzione per evitare speculazioni o infiltrazioni malavitose. In vista dell' Election Day del 25 settembre - conclude- chiediamo a tutti i partiti politici di inserire nel loro programma gli aiuti alle imprese perché i bonus hanno certamente rappresentato una boccata d'ossigeno ma adesso con il blocco di tanti cantieri si teme una crisi senza precedenti, che rischia di far cadere nel baratro lavoratori e intere famiglie".

