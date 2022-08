Caro benzina, azienda siciliana regala 500 euro ai dipendenti

Fino a 500 euro ai suoi dipendenti nell’ultima busta paga estiva. Una iniziativa che è partita da Saverio Mirrione, nella qualità di presidente del Gruppo Gaspare Mirrione Spa di Castelvetrano ed Acireale che sembra andare contro corrente a chi vive a casa con il reddito di cittadinanza. Il presidente spiega il motivo della decisione aziendale: «Ci rendiamo conto che il momento storico che stiamo attraversando è veramente difficile, visto il raddoppio del costo della vita(gas luce, carburante, generi alimentari ecc.).Nella nostra filosofia aziendale al primo posto viene il benessere del nostro dipendente che a noi piace chiamare collaboratore». Il bonus vale solo per il mese di luglio e arriva a vantaggio dei 36 dipendenti del Gruppo, che si è stabilito a Castelvetrano nell’area commerciale realizzando una struttura di 70.000 metri quadri di cui 16.000 coperti .

Circa 20.000 euro in parte per acquisto carburanti per tutti gli impiegati alcuni dei quali arrivano da Palermo e non solo. Un modo per consolidare i rapporti con i dipendenti. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Elio Indelicato

