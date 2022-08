Isee precompilato, ancora più semplice ottenere la certificazione: ecco come

Ottenere l'Isee grazie alla procedura della precompilazione dei dati è ancora più facile grazie al provvedimento siglato il 1 agosto tra il direttore generale dell'Inps Vincenzo Caridi e il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini.

Dopo avere effettuato l'accesso alla dichiarazione sostitutiva unica precompilata, il dichiarante può scegliere di utilizzare la nuova modalità digitale, che richiede l'autorizzazione con Spid da parte dei componenti maggiorenni del nucleo per ottenere la precompilazione dei loro dati.

In questo modo sarà possibile ottenere la precompilazione dei dati reddituali e patrimoniali della Dsu che dovranno essere accettati o modificati dal dichiarante entro tre mesi dalla loro ricezione.

"Un ulteriore passo in avanti nelle sinergie concrete - ha detto Caridi - che l'Istituto sta portando avanti per facilitare l'interazione tra cittadini e pubblica amministrazione". L'Inps, per il percorso da seguire, rende disponibili specifici tutorial sul sito www.inps.it all'interno del portale dell'Isee.

© Riproduzione riservata