Bonus casalinghe, importo fino a 468 euro al mese per 13 mesi: i requisiti

Anche quest'anno gli interessati possono accedere al bonus casalinghe. Si tratta di un sostegno per chi svolge lavori domestici, cioè si prende cura della casa, a titolo gratuito. Una misura pensata dal governo per uomini e donne con più di 67 anni che non hanno mai avuto altra occupazione se non la cura della casa e che non hanno diritto alla pensione minima, non avendo versato contributi.

Bonus casalinghe, i requisiti

Il bonus casalinghe 2022 può essere richiesto sia da uomini che da donne ma è necessario avere un Isee massimo di 6.085,30 euro (per casalinghe/i sole/i) o non superiore ai 12.170,60 euro (per le casalinghe/i coniugate/i), 6.085,30 euro (per casalinghe/i sole/i) o non superiore ai 12.170,60 euro (per le casalinghe/i coniugate/i). Non potranno invece richiederlo i titolari di pensione, coloro che svolgono un’attività lavorativa con contratto all’interno del nucleo familiare e fuori del nucleo familiare, per la quale è obbligatoria l’iscrizione alle diverse gestioni INPS, ma anche i soggetti che superano il numero di settimane lavorative sufficienti per aver diritto alla pensione, anche con un contratto part-time.

Bonus casalinghe, a quanto ammonta

I possibili fruitori della misura, una platea molto ampia in Italia e soprattutto al Sud, potrebbero ricevere dallo Stato l’aiuto per un massimo di 13 mesi. Nello specifico si tratterebbe poi di assegni il cui massimo importo può essere di 468,10 euro al mese.

Bonus casalinghe, come presentare la domanda

La domanda per il bonus casalinghe può essere inoltrata: tramite il sito web dell’Inps, se il beneficiario è in possesso del PIN del dispositivo per l’accesso ai servizi telematici, dello SPID almeno di 2° livello, della carta d’identità elettronica Cie o della CNS (carta nazionale dei servizi). Per inoltrare la richiesta all’interno del portale si deve accedere all’area Servizi per il cittadino; attraverso call center dell’Inps chiamando il numero 803.164, oppure il numero 06.164.164 per le utenze mobili; tramite patronato o intermediari dell’Inps.

© Riproduzione riservata