Liberty Lines, cambio al vertice: fuori Gianluca Morace, Cotella amministratore delegato

Cambio al vertice della compagnia di navigazione Liberty Lines, leader nel settore dei collegamenti veloci via mare. Esce di scena Gianluca Morace, fratello di Ettore quest'ultimo coinvolto nei due tronconi della indagine “Mare Monstrum”, la tangentopoli del mare, inchiesta per la quale ha fatto due patteggiamenti per corruzione. A Gianluca Morace che era direttore generale, è subentrato Nunzio Formica.

Dal Cda va via anche Alessandro Forino, che dovrebbe restare direttore finanziario della società navale. Neo presidente del nuovo Cda è l’avvocato Giovanni Barresi, nel Cda con lui ci sono Carlo Morace (nipote di Vittorio e cugino di Gianluca ed Ettore, l'artefice della vendita dell'ex Trapani Calcio a Maurizio De Simone, nell'anno in cui la squadra ritornò in B con il tecnico Italiano, e l'anno in cui fu rivenduto a Heller e Petroni che lo portarono al fallimento), ancora Paola Iracani (che il 26 marzo 2018 dopo le dimissioni di Vittorio Morace, assunse il ruolo di amministratore unico del Trapani Calcio) e infine Gennaro Cotella, che dovrebbe essere il nuovo amministratore delegato.

Per i vertici di Liberty Lines, l'uscita di scena di Gianluca Morace, che vive con la famiglia a Livorno, è da collegare al nuovo incarico nella società partecipata Blu Navy. A maggio scorso infatti il consiglio di amministrazione della compagnia di navigazione Blu Navy, ha nominato all’unanimità, presidente Vincenzo Gorgoglione ed amministratore per l'appunto, Gianluca Morace.

Il rinnovo del Cda della società arriva mentre la procedura di aggiudicazione dei bandi regionali per la prossima convenzionane quinquennale rimane sospesa all’assessorato alle Infrastrutture, dallo scorso 14 giugno, in attesa della nomina della commissione di gara. Rinviata a data da destinarsi quindi la seduta che era prevista per il 15 giugno, dedicata all’apertura della documentazione amministrativa presentata dalle due partecipanti, il gruppo Franza con la Caronte & Tourist, per i trasporti attraverso i traghetti, la società dei Morace per i trasporti veloci, con la Liberty Lines.

Il valore dei due appalti supera i 300 milioni di euro. Fortunatamente, la mancata aggiudicazione non pregiudica gli attuali collegamenti. I trasporti navali per le isole minori infatti sono garantiti da una proroga che scadrà a settembre.

Da alcuni anni la famiglia Morace si è trasferita in Spagna. La Liberty Lines, ex Ustica Lines, è la creatura realizzata dal comandante Vittorio Morace, napoletano doc, che nel 1993 decide di investire scegliendo Trapani, come sede della sua azienda ed inaugurando le sue prime rotte con i collegamenti Napoli-Ustica-Favignana-Trapani e Trapani-Pantelleria-Kelibia. Dà alla Società il nome di Ustica Lines, perché Ustica è la meta della prima rotta e per manifestare, attraverso una denominazione, il suo progetto: unire le terre che si affacciano sul Mediterraneo, attraverso una rete di collegamenti veloci.

La flotta al momento consta di 32 unità veloci tra aliscafi, catamarani e monocarena, che le consente di essere l’azienda per il trasporto marittimo veloce per passeggeri più grande del mondo. Ha realizzato un cantiere navale a Trapani con un team altamente qualificato di ingegneri, tecnici ed operai, nel quale vengono operate tutte le manutenzioni dei mezzi ed è stato realizzato nel 2016 l’aliscafo più grande del mondo, unico esemplare di Super Admiral 350 costruito nella storia.

© Riproduzione riservata