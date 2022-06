Bonus Tv, ancora disponibili incentivi per 62 milioni: ecco come aderire

La riassegnazione delle frequenze tv del nuovo digitale terrestre sarà completata oggi ma gli italiani hanno ancora a disposizione 62 milioni di incentivi per acquistare tv e nuovi decoder. Le risorse potranno essere utilizzate entro dicembre a meno di esaurimento anticipato. Ottiene uno sconto di 30 euro chi ha un Isee fino a 20mila euro.

Sinora sono state presentate oltre 4,1 milioni di richieste di contributi per 257,8 milioni di euro. Il bonus più richiesto è quello per la rottamazione dei vecchi apparecchi: sono stati richiesti 207,5 milioni di euro con oltre 2,8 milioni di domande. Le pratiche aperte per il bonus tv e decoder sfiorano quota 1,3 milioni con uno erogato di poco superiore a 50,3 milioni di euro. Oltre 3,6 milioni di incentivi sono stati utilizzati dai cittadini per l’acquisto di una tv di ultima generazione con picchi nelle vendite nel mese di ottobre 2021, con l’entrata nel vivo del processo di refarming, e a marzo 2022, con il cambio di codifica Mpeg-4 a livello nazionale.

I bonus governativi permettono inoltre il passaggio a Tivùsat, piattaforma satellitare gratuita che offre oltre 130 canali di cui la maggioranza in alta definizione e sette in 4K. Una offerta in crescita perché dal prossimo 17 luglio saranno visibili in Hd praticamente tutti i canali Mediaset. Tivùsat di fatto è l’alternativa al digitale terrestre in tutte quelle aree dove il segnale non riesce ad avere di qualità sufficiente a causa della difficile orografia del territorio come nelle aree montane e costiere. A questa piattaforma il Mise fa affidamento per offrire in tutta Italia i contenuti del servizio pubblico. È sufficiente installare una parabola puntata verso il satellite Hotbird 13 Est, acquistare un decoder o un modulo cam e attivare online la smartcard contenuta nella confezione.

© Riproduzione riservata