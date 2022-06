Stangata per chi viaggia: dal primo luglio Telepass più caro, le tariffe

Stangata per chi si metterà in viaggio dal primo luglio. All'aumento del prezzo dei carburanti si somma anche il rincaro del Telepass. La società ha comunicato la modifica unilaterale del contratto, per la prima volta dal 1997. A partire dal 1° luglio 2022 i rincari riguardano il Telepass Family e Opzione Twin. L'incidenza dell'aumento sarà dunque di oltre il 45%. Un vero salasso per i tanti italiani che nei prossimi giorni si metteranno in viaggio.

Telepass, i rincari di Telepass Family

A partire dal 1° luglio 2022 i rincari riguardano il Telepass Family, con un aumento di 0,57 euro al mese, passando da 1,26 a 1,83 euro. Questo abbonamento permette, oltre al pagamento del pedaggio delle autostrade, anche di posteggiare nei parcheggi convenzionati e di accedere ad alcune aree cittadine anche senza il dispositivo a bordo, con la visura della targa. I clienti di Telepass Family già da diversi giorni stanno ricevendo una email che contiene la proposta di modifica unilaterale del contratto.

Telepass, i rincari di Opzione Twin

Aumenta anche Opzione Twin, di 0,28 euro al mese, da 2,10 a 2,38. L'abbonamento permette di usufruire di tutti i servizi inclusi in Telepass Family, aggiungendo all’abbonamento un secondo dispositivo, che permette di collegare altre due auto e attivare l’Opzione Premium e l’assistenza stradale in Italia.

Telepass, diritto di recedere

Gli automobilisti contrari agli aumenti hanno la facoltà di recedere il contratto entro il 30 giungo 2022 e 6 mesi di tempo per restituire il proprio dispositivo.

