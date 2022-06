Ministero della Salute: concorsi per 26 funzionari di amministrazione, come partecipare

Due concorsi per 26 posti di lavoro sono stati indetti dal ministero della Salute. Si cercano funzionari di amministrazione esperti in materie sanitarie. I vincitori saranno assunti negli uffici centrali del dicastero, a Roma, con contratto a tempo indeterminato.

I profili cercati

Le figure professionali cercate sono 15 unità di personale non dirigenziale con il profilo di funzionario economico finanziario di amministrazione (esperto in materie sanitarie), da inquadrare nella terza area funzionale – fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute (codice concorso 815); 11 unità di personale non dirigenziale con il profilo di funzionario giuridico di amministrazione (esperto in materie sanitarie), da inquadrare nella terza area funzionale – fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute (codice concorso 814).

I requisiti

I candidati ai concorsi devono avere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di altre categorie previste dai bandi; l'idoneità fisica; il godimento dei diritti civili e politici; l'inclusione nell’elettorato politico attivo; essere laureati; essere in regola nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti tenuti al rispetto dell’obbligo); devono conoscere la lingua inglese; devono conoscere le apparecchiature e le applicazioni informatiche più diffuse; non aver superato l’età prevista dal vigente ordinamento per il collocamento a riposo d’ufficio. Chi si candida al ruolo di funzionario economico - finanziari di amministrazione dovrà avere una laurea triennale (L) compresa in una delle classi delle lauree L-18 Scienze dell’economica e della gestione aziendale, L-33 Scienze economiche, o ogni altro titolo di studio equiparato a dette lauree in base alla normativa vigente; oppure diploma di laurea (DL) in Economia e commercio o laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in una qualunque delle classi di lauree di possibile equiparazione, nonché ogni altro titolo di studio equipollente in base alla normativa vigente. Chi si candida al ruolo di funzionario giuridico di amministrazione deve avere una laurea triennale (L) compresa in una delle classi delle lauree L-14 Scienze dei servizi giuridici, L 16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali o ogni altro titolo di studio equiparato a dette lauree in base alla normativa vigente; oppure diploma di laurea (DL) in Giurisprudenza, Scienze politiche, Scienze dell’amministrazione ovvero Laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in una qualunque delle classi di lauree di possibile equiparazione, nonché ogni altro titolo di studio equipollente in base alla normativa vigente.

Posti riservati

Il 20% dei posti è riservato al personale di ruolo del Ministero della salute in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 dei bandi. Inoltre, il 30% dei posti è riservato a favore dei volontari delle Forze Armate.

Le prove

I candidati saranno selezionati sulla base di una eventuale prova preselettiva, che si svolgerà esclusivamente mediante l’utilizzo di strumentazione informatica e di tecnologia digitale, anche in sessioni consecutive non contestuali; una prova d’esame scritta di carattere teorico-pratico, che si svolgerà esclusivamente mediante l’utilizzo di strumentazione informatica e di tecnologia digitale, anche in sessioni consecutive non contestuali; una prova d’esame orale, che potrà essere svolta in videoconferenza.

Quando presentare la domanda

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica entro il 6 luglio 2022, accedendo con Spid alla piattaforma digitale del ministero.

