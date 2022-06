Un bonus di 2.500 euro per i giovani senza lavoro: in cosa consiste e chi può accedere

Nuovo bonus da 2.500 euro dal luglio per i giovani. Si tratta di un contributo senza Isee che tende una mano a chi cerca lavoro nel settore dei trasporti. Coprirà le spese sostenute per il conseguimento patente per intraprendere la carriera di autotrasportatore. Dal mese di luglio 2022 tutti i giovani interessati al nuovo bonus da 2.500 euro potranno richiedere l’agevolazione attiva fino al 2026. Si attende soltanto il decreto attuativo e poi verrà dato il via.

In cosa consiste il bonus

Si tratta del bonus patente 2022 e aiuta a limitare le spese (fino all'80% del costo complessivo sostenuto e con un importo massimo di 2.500 Euro) nel conseguimento dell'attestato professionale per la guida di questi automezzi. Potrà essere richiesto dai potenziali beneficiari a prescindere dall’Isee. Tutti gli interessati al nuovo Bonus hanno diritto ad un rimborso delle spese sostenute solo per specifiche patenti e abilitazioni professionali, ovvero la patente di tipo C e la CQC (Carta di Qualificazione del Conducente), ormai obbligatoria per l’esercizio della professione di autotrasportatore.

A chi è rivolto

Il bonus è rivolto ai giovani ed in particolare agli under 35. Il contributo punta non soltanto a dare una mano al giovane ma soprattutto a consentirgli di entrare nel mondo del lavoro.

Come ottenere il CQC merci

La carta di qualificazione è conseguita superando uno specifico esame di idoneità cui si è ammessi dopo aver frequentato un corso di formazione di 280 ore (formazione ordinaria) o 140 (formazione accelerata), di cui 20 o 10 ore di esercitazioni pratiche alla guida di veicoli.

Come presentare la domanda

Per il momento, l’unica certezza riguarda l’ottenimento del rimborso solo dopo aver sostenuto le spese necessarie al conseguimento della patente o dell’abilitazione CQC. Le istanze andranno presentate tramite piattaforma telematica pensata dal MIT, ma non ancora attiva.

