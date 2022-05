Bonus sport 2022, al via le domande: chi può accedere, i requisiti

Al via le domande per il bonus sport. Si tratta della prima finestra temporale per la presentazione, la seconda sarà dal 15 ottobre. Si tratta del credito d'imposta riconosciuto alle imprese che possiedono determinati requisiti. Con questa misura si vuole incentivare al mantenimento e alla ristrutturazione degli impianti.

Bonus sport chi può presentare la domanda

Il credito di imposta sport bonus spetta alle imprese, enti non commerciali e persone fisiche in misura pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell'anno solare 2020 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive. Il limite massimo di importo erogabile è stabilito nel 10‰ dei ricavi 2021.

Sport bonus, quando presentare domanda

L’impresa deve presentare la domanda di ammissione al procedimento ed essere così autorizzati ad effettuare l’erogazione liberale. Due le finestre temporali per la richiesta di ammissione. La prima, dal 30 maggio 2022 e la seconda, dal 15 ottobre 2022. La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dall’apertura dello sportello. Non saranno prese in considerazione quelle inviate prima dell’apertura di ciascuna finestra temporale.

Sport, bonus: documenti necessari

Al modulo di domanda occorre allegare, se si tratta di persone fisiche: copia fronte retro del documento di identità; copia fronte retro del codice fiscale; dichiarazione in carta libera del soggetto beneficiario dove conferma che intende accettare la tua donazione, l’importo e il tipo di lavoro a cui intende destinarlo (ristrutturazione, creazione nuovo impianto sportivo, ecc.). Per gli Enti non commerciali: copia fronte retro del documento di identità; copia dell’atto costitutivo dell’ente; dichiarazione in carta libera del soggetto beneficiario dove conferma che intende accettare la tua donazione, l’importo e il tipo di lavoro a cui intende destinarlo (ristrutturazione, creazione nuovo impianto sportivo, ecc.). Infine, per le imprese: copia fronte retro del documento di identità; visura camerale dell’impresa; dichiarazione in carta libera del soggetto beneficiario dove conferma che intende accettare la tua donazione, l’importo e il tipo di lavoro a cui intende destinarlo (ristrutturazione, creazione nuovo impianto sportivo, ecc.).

Sport bonus, come presentare la domanda

La domanda va inviata necessariamente via pec a ufficiosport@pec.governo.it. Come risposta si riceve una mail con un numero di protocollo, conservalo. Sul sito Ufficio dello Sport Governo, nella sezione notizie, verrà pubblicata la lista dei soggetti ammessi al bonus.

