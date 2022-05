Giuseppe Russello e Carmelo Giuffrè: due siciliani tra i 25 cavalieri del lavoro

Due siciliani tra i 25 cavalieri del lavoro insigniti dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Si tratta del palermitano Giuseppe Russello, presidente di Sicindustria Palermo, e dell'imprenditore di Capo d'Orlando Carmelo Giuffrè.

Chi è Giuseppe Russello

Palermitano di 60 anni, Giuseppe Russello oltre ad essere presidente di Sicindustria Palermo, è presidente e amministratore delegato di Omer Spa, da lui fondata nel 1990 con 10 dipendenti come ditta produttrice di componenti per veicoli su gomma e oggi attiva nella progettazione e produzione di componentistica ferroviaria ad alto contenuto ingegneristico. L'azienda ha uno stabilimento a Carini di 80 mila mq, per la produzione di carpenteria e finitura per il mercato europeo e per i mercati diversi da quello nord-americano e uno negli Stati Uniti di 3 mila mq, specializzato nei processi di lavorazione e assemblaggio di prodotti. Inoltre, è fornitore di Trenitalia, Alstom-Bombardier, Hitachi, Siemens e Stadler. Il 60% del fatturato arriva dall'export.

Chi è Carmelo Giuffrè

Imprenditore di Capo d'Orlando, classe 1948, Carmelo Giuffrè è fondatore e presidente di Irritec Spa, nata nel 1974 come piccola impresa per la produzione di avvolgibili in Pvc con soli 18 dipendenti. Oggi con il 70% di fatturato che arriva dalle esportazioni, è una realtà attiva a livello mondiale nella progettazione, produzione, installazione e manutenzione di sistemi di irrigazione sostenibile per i settori agricolo e residenziale. Tra i suoi punti di forza, dopo investimenti nella ricerca, c'è la produzione di impianti ad “ali gocciolanti” per il risparmio e l’ottimizzazione delle risorse idriche. Oggi Irritec, che opera con 14 stabilimenti e sedi commerciali in Italia a Capo d’Orlando e in Algeria, Brasile, Cile, Germania, Messico, Senegal, Spagna, Stati Uniti e Perù, conta circa 30 brevetti e distribuisce i propri prodotti in oltre 100 paesi.

I 25 cavalieri della Repubblica

Sono 25 i cavalieri del lavoro insigniti da Mattarella. Tanti i settori rappresentati, dall’industria alimentare al settore alberghiero, dall’editoria all’artigianato per una onorificenza istituita nel 1901 e conferita ogni anno a imprenditori e manager italiani che si sono distinti.

Ecco l'elenco completo degli insigniti, con l'indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della Regione di provenienza: Alberici Valter - Industria metalmeccanica - Emilia - Romagna; Baggi Sisini Francesco Maria Giorgino - Editoria - Lombardia; Balbinot Sergio - Assicurazioni - Friuli Venezia Giulia; De Meo Luca David Antonio - Industria automobilistica- Estero; dell'Erba Vito Lorenzo Augusto - Credito - Puglia; Faggi Gianni - Industria metallurgica - Toscana; Fiorentino Guido - Servizi turistici, Alberghiero - Campania; Focchi Maurizio - Edilizia ad alto contenuto tecnologico - Emilia- Romagna; Fuchs Margherita - Industria alimentare - Trentino Alto -Adige; Giuffrè Carmelo - Industria, Sistemi di irrigazione - Sicilia; Gnutti Giacomo - Servizi Turistici, Alberghiero - Lombardia; Goglio Franco - Industria, imballaggi flessibili - Lombardia; Gorno Tempini Giovanni - Servizi Finanziari - Lazio; Iori Sergio - Industria componentistica - Lombardia; Lardini Andrea - Industria tessile - Marche; Manoukian Aram - Industria Chimica - Lombardia, Rigoni Andrea - Industria alimentare - Veneto; Rossi Alberto - Logistica portuale - Marche; Russello Giuseppe - Industria componentistica - Sicilia; Santoni Giuseppe - Industria calzaturiera - Marche; Soldati Chiara - Agricolo, vitivinicolo - Piemonte; Urbani Olga - Industria alimentare - Umbria; Valsecchi Adolfo - Industria alimentare - Sardegna; Verona Cesare Marcello Carlo - Artigianato, penne stilografiche - Piemonte; Zuliani Rosina - Agricolo, florovivaistico - Sardegna.

