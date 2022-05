Sconto sull’abbonamento di autobus e metro: ecco chi può richiedere il bonus

Sconti per chi utilizza i mezzi del trasporto pubblico locale. Il governo, attraverso il decreto Aiuti, ha previsto lo stanziamento di un fondo per garantire tagli sugli abbonamenti di autobus, treni e metropolitane.

Bonus autobus e metro a chi è rivolto

Il bonus è rivolto a studenti e lavoratori che devono spostarsi per studio o recarsi nei luoghi di lavoro. L'obiettivo è incentivare l'uso del trasporto pubblico e contrastare l’aumento dei prezzi tra cui quello del carburante. Con molta probabilità verrà richiesto l'Isee perchè, come ha detto il ministro Orlando si aiuteranno i salari più bassi.

Bonus autobus e metro

Per sapere come funzionerà questo sconto sull’abbonamento dei trasporti pubblici occorrerà aspettare la pubblicazione della versione ufficiale del decreto Aiuti e i successivi decreti attuativi. Si potrebbe trattare di uno sconto al momento dell’acquisto, di una detrazione da ottenere attraverso la dichiarazione dei redditi o ancora, di un rimborso sotto altra forma.

Bonus mobilità in vigore

Attualmente è in vigore il bonus mobilità e c’è tempo fino al 13 maggio per presentare la domanda: si tratta del credito d’imposta che può essere utilizzato anche per coprire i costi di abbonamento ai mezzi pubblici. Questo bonus è riconosciuto a chi, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, ha sostenuto spese per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

