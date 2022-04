Intesa Sanpaolo e UniCredit, disagi per i pagamenti con bancomat e i prelievi di contanti agli sportelli

Disagi per i correntisti delle banche Intesa Sanpaolo e UniCredit. Oggi (15 aprile) molti utenti segnalano in tutta Italia di non potere effettuare i pagamenti tramite poi negli esercizi commerciali e difficoltà si sono riscontrate anche agli sportelli bancomat per il prelievo di contanti.

Si parla di "problemi di linea" che di fatto causano l'impossibilità di utilizzare le carte elettroniche, causando la paralisi sia per i commercianti che per i clienti che ovviamente, sprovvisti di contanti, non possano effettuare i pagamenti e dunque i propri acquisti.

Centinaia le segnalazione di disagi anche sui social network che segue di qualche settimane un altro disservizio che si era verificato nei giorni scorsi in merito ad un problema con l’app Intesa Sanpaolo legato al mancato funzionamento con autorizzazioni fornite tramite impronta digitale.

