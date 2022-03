Pensioni, ad aprile verso la conferma del pagamento anticipato

Il 31 marzo finisce lo stato di emergenza e i pensionati si chiedono se il pagamento del mensile di aprile avverrà nuovamente in maniera anticipata o meno. Le pensioni presso Poste Italiane, infatti, da 2 anni vengono pagate in modalità anticipata a causa del Covid: in pratica la data di pagamento è stata spostata da inizio mese alla fine del mese precedente. Finito lo stato di emergenza cosa accadrà?

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali, ma il pagamento anticipato delle pensioni è stato introdotto in collaborazione con la protezione civile, l'Inps e Poste italiane per evitare gli assembramenti all’esterno degli uffici. Negli ultimi giorni si rincorrono voci che il pagamento anticipato delle pensioni potrebbe divenire definitivo e così il calendario dei pagamenti sarebbe modificato per sempre.

Ad aprile, intanto, potrebbe continuare ad essere anticipato perchè se è vero che il 31 marzo finisce lo stato di emergenza, il Covid è ancora presente e il pagamento anticipato e diviso su più giorni, secondo la data iniziale del cognome, è necessario per evitare assembramenti all'esterno o all'interno degli uffici postali.

A breve si attende un comunicato ufficiale della Protezione civile o di Poste Italiane, che come ogni mese comunica ai clienti il calendario di pagamento relativo alle Pensioni.

