Di rialzo in rialzo, la benzina in Sicilia per molti ormai è un lusso

A far benzina viene il freddo… e non certo per le temperature di questi giorni. Il prezzo del carburante, infatti, è in costante aumento: nell’ultima settimana il prezzo del gasolio è aumentato di 17 centesimi, mentre la benzina ha subito un rialzo di 5 centesimi. Ieri, invece, si è registrato un’ulteriore impennata: 11 centesimi per la benzina e 20 centesimi per il gasolio. Così, in alcune stazioni di rifornimento, il prezzo del diesel ha addirittura superato il costo della benzina. Ma andiamo con ordine: abbiamo fatto un giro della città per verificare i prezzi e le testimonianze di chi, coraggiosamente, fa rifornimento. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Davide Ferrara

