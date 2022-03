Sicindustria a Iccrea Banca: un canale diretto con le imprese

Creare un canale diretto tra il mondo delle imprese e quello del credito cooperativo siciliano, così da assicurare tempi di risposta rapidi, processi trasparenti, interlocuzione efficace, valorizzazione dei piani di sviluppo. È questo l’obiettivo dell’incontro di oggi tra il presidente di Sicindustria, Gregory Bongiorno, e Carlo Napoleoni, responsabile Divisione Impresa di Iccrea Banca chiamata a gestire, insieme alle sue undici banche di credito cooperativo dell’Isola, il plafond da 50 milioni di euro assegnato dalla Bei e messo a disposizione dalla Regione siciliana per le piccole e medie imprese più colpite dagli effetti della pandemia.“Il mondo del credito cooperativo – ha detto Bongiorno – rappresenta una risorsa fondamentale per il tessuto produttivo siciliano costituito perlopiù da piccole e medie imprese. Conoscere il territorio, le imprese, i loro piani industriali, la loro storia costituisce un valore che occorre recuperare il più possibile soprattutto in momenti di crisi. In questo senso, il mondo delle Bcc può davvero fornire quella marcia in più che serve alle nostre imprese”.Analisi condivida da Napoleoni che ha sottolineato come “grazie a questa misura della Regione siciliana il Gruppo Bcc Iccrea, con le sue Banche di Credito Cooperativo in Sicilia, potrà creare un rapporto ancora più stretto con il tessuto economico locale. In quest’ottica un ruolo fondamentale lo avrà proprio il rapporto con Sicindustria con cui condividiamo l’obiettivo di rafforzare competitività e sviluppo per le imprese e per i territori”.“Questo – ha concluso il presidente della sezione Credito e finanza di Sicindustria Palermo, Dario Costanzo – è un ulteriore tassello di un rapporto costruttivo e costante che stiamo portando avanti con le Bcc dell’Isola, consapevoli del ruolo fondamentale che le banche di territorio devono continuare ad avere”.

© Riproduzione riservata