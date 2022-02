Stipendio 2022, rimane il bonus 100 euro ma c'è chi lo dovrà restituire

La riforma fiscale porta con se numerose novità e tra queste anche brutte notizie per alcuni lavoratori che dovranno restituire il bonus 100 euro Renzi. Erogato direttamente in busta paga, è legato allo stipendio.

Cosa è il bonus 100 euro

Il bonus 100 euro è riconosciuto a lavoratori dipendenti, a tempo determinato o indeterminato, a collaboratori coordinati e continuativi e quelli a progetto, ai lavoratori in mobilità e in cassa integrazione, ai soci lavoratori delle cooperative, ai lavoratori impiegati in lavori socialmente utili, ai titolari di borse di studio e di assegni di formazione professionale. Sono esclusi lavoratori autonomi, pensionati e lavoratori domestici.

Chi deve restituire il bonus 100 euro totalmente o in parte

Dovranno restituire il bonus 100 euro Renzi i lavoratori che rientrano nella fascia di reddito degli incapienti ovvero sotto la soglia di 8.174 euro di reddito annuo e chi supera il limite di 40.000 euro. Di fatto tra i 15mila ed i 28mila euro il bonus 100 euro spetta solo al lavoratore che, nella dichiarazione dei redditi 2023 (su redditi 2022) avrà detrazioni complessive superiori all’Irpef dovuta. Ci sarà anche chi dovrà restituirlo in parte: si tratta di chi rientra nelle fasce di reddito tra 28.000 e 40.000 euro. Ma non solo: il trattamento spetterà in misura pari alla differenza tra detrazioni e imposta lorda.

Restituzione del bonus 100 euro percepito nel 2020

Con il prossimo conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi, inoltre, anche altri lavoratori potrebbero ritrovarsi a dover restituire il bonus 100 euro percepito a partire dal 1° gennaio 2020. Devono restituire il bonus Renzi percepito tra gennaio e giugno 2020, invece, coloro che nel 2020 hanno percepito un reddito lordo compreso tra 26.600 e 28 mila euro, mentre continueranno a mantenere il bonus 100 euro ricevuto da giugno 2020 in poi. Stesso discorso per coloro che hanno percepito redditi superiori ai 28 mila euro e che dovranno restituire totalmente o parzialmente gli eventuali bonus percepiti nel 2020. L’importo da restituire, sarà calcolato in sede di dichiarazione dei redditi.

