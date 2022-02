Tecnici, social manager e project manager: i porti siciliani cercano specialisti

Scattano le assunzioni, anche se a tempo determinato, nei quattro porti siciliani sotto la gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia occidentale. Sono cinque i posti in tutto per 12 mesi con l'opzione di proroga per altri 6 mesi. Si tratta di un impiegato tecnico-amministrativo per Trapani, un social media manager e un esperto in project management e rendicontazione di progetti finanziati da fondi europei per Palermo, un impiegato amministrativo per Termini Imerese e uno per Porto Empedocle.

Per reclutare il personale, l'Autorità presieduta da Pasqualino Monti si è affidata all’agenzia di lavoro interinale Gi Group spa di Milano che si è aggiudicata la gara. Gli annunci relativi alle candidature saranno online fino alle ore 18 di domenica 27 febbraio. Info: https://it.mygigroup.com.

In attesa dei concorsi l'ente, applicando il contratto collettivo di lavoro dei portuali, ricorrerà alla somministrazione per determinati casi, tra cui la sostituzione di una lavoratrice in maternità (come nel caso di Trapani), oppure l'esecuzione di un'opera o un appalto che non può essere attuato utilizzando le professionalità esistenti in azienda. O ancora per punte di intensa attività che non possono essere fronteggiate con il normale ricorso agli assetti produttivi aziendali. L'AdSP, infatti, si è trovata in una situazione di punte di intensa attività, visti tutti i cantieri e i lavori avviati e in funzione anche dell'acquisizione del porto di Gela. I successivi concorsi permetteranno di rimpinguare sedi come quella di Termini Imerese e Porto Empedocle ma nel frattempo, con questa modalità, si fronteggia il lavoro avviato.

