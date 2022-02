Sconto nella bolletta telefonica per i disabili, come presentare la richiesta

Le persone con grave disabilità motoria, dal prossimo mese di aprile, potranno accedere alle riduzioni delle tariffe telefoniche, sia fisse che mobili. Lo sconto è già previsto per le persone non udenti e non vedenti. Il provvedimento è stato introdotto da una recente delibera dell’Autorità per le comunicazioni.

Tariffe agevolate

Per quanto riguarda la rete fissa chi ha disabilità motoria potrà fruire di una riduzione del 50% del canone mensile sul prezzo base di tutte le offerte flat e semiflat voce e dati e su quello solo internet. Per la rete mobile, è prevista una riduzione del 50% sul prezzo base di almeno una offerta rispetto ad una soglia di 50 giga. Gli operatori dovranno individuare: un’offerta ridotta al 50% fra quelle sotto i 50 giga, un’offerta ridotta al 50% fra quelle sopra i 50 giga e una fra quelle illimitate.

Come presentare la domanda

La domanda va presentata tra il 1° gennaio 2022 e il 1°aprile 2022 e va inoltrata utilizzando la modulistica predisposta dall’operatore, scaricabile dalla pagina dedicata, insieme alla documentazione che documenta la disabilità. Può inoltrare la domanda anche un convivente della persona disabile, allegando anche copia dello stato di famiglia, da cui risulti la comune residenza. Le agevolazioni decorreranno per tutti dal 30 aprile di quest'anno.

Federconsumatori: "Agevolazioni sconosciute ai disabili"

"Stando alle numerose segnalazioni e richieste di chiarimenti, pervenute ai nostri sportelli di Palermo e provincia, le caratteristiche e l’esistenza stessa delle agevolazioni destinate ai disabili, per la telefonia fissa e mobile e per la connessione alla rete, sono ancora del tutto sconosciute” denuncia Lillo Vizzini di Federconsumatori Palermo. “In questi mesi gli operatori telefonici hanno semplicemente applicato alla lettera la delibera, limitandosi ad aggiornare le pagine dedicate alle agevolazioni sui propri siti web, senza darne ampia ed adeguata comunicazione ai clienti", aggiunge Vizzini.

