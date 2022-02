Sciopero dei trasporti, l’Ast: bus garantiti nelle fasce di garanzia

Nel rispetto delle norme procedurali vigenti in materia, l'Azienda Siciliana Trasporti Spa (AST Spa) informa che, in occasione della seconda azione di sciopero nazionale di 24 ore proclamato dalle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali Filt Cgil – Fit Cisl – Uil Trasporti – Faisa Cisal – Ugl Fna, per venerdì 25 febbraio, il servizio potrebbe subire variazioni o limitazioni.

L’azione di sciopero, con la salvaguardia delle fasce orarie di garanzia, verrà così articolata: il personale viaggiante, nel rispetto delle fasce di garanzia aziendali, garantirà il regolare servizio dalle 6:30 alle 9:30 e dalle 12:30 alle 15:30; il restante personale (impianti fissi, impiegati ed operai) si asterrà dal servizio per l’intero orario di lavoro. L’Azienda si scusa per l’eventuale disagio.

© Riproduzione riservata