Aumenti fino a 10 mila euro all'anno per i dipendenti pubblici dei ministeri: ecco perché

Aumenti di stipendio fino a 10 mila euro all'anno per i dipendenti pubblici dei ministeri italiani. Le cause sono due: l’adeguamento delle indennità ministeriali arretrate e il rinnovo del contratto nazionale. Una busta paga più pesante dunque che riguarda circa 140 mila lavoratori.

Il decreto del Governo

Un decreto del ministero dell'Economia e della Pubblica amministrazione servirà a equilibrare la differenza di stipendio con altri organi ministeriali.

Gli aumenti più importanti riguardano chi è impiegato nei ministeri della Salute, degli Esteri, dell'Istruzione, dell'Università, del Lavoro e delle Politiche agricole in questo caso l’aumento per i funzionari è di 2.449 euro lordi all’anno. Ma riceveranno più soldi, ma in una percentuale inferiore, anche i funzionari dello Sviluppo economico, della Transizione ecologica e dell’Interno.

Il nuovo contratto

I busta paga pesa anche il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni centrali valido per il triennio 2019-2021. In questo caso l’incremento medio dello stipendio sarà di 1.625 euro, una somma a cui vanno aggiunti alcuni arretrati per lo stesso periodo: più o meno 1.800 euro per ciascun dipendente.

