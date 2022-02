Sì al Bonus psicologo: quanto si potrà spendere, a chi è destinato e come richiederlo

Seicento euro all'anno per il bonus psicologo. Via libera all'emendamento approvato come modifica al dl milleproroghe dopo un lungo pressing in Parlamento da parte di più forze politiche.

Il Governo prevede uno stanziamento di 20 milioni nel 2022: metà della cifra verrà utilizzata per finanziare il bonusgli altri dieci milioni sono destinati al reclutamento di professionisti per combattere il disagio mentale legato alle conseguenze del Covid.

Chi può richiedere il Bonus psicologico

Il bonus psicologico sarà un aiuto economico a chi soffra di un disagio di salute mentale. Un disagio che potrà essere derivante dagli effetti della pandemia ma non soltanto. Non sono previsti limiti di età o legati alla condizione lavorativa o familiare.

Il bonus psicologico ammonta a 600 euro all'anno e potrebbe riguardare circa 18 mila persone: sarà calcolato in base all'Isee, con il tetto massimo fissato a 50mila euro puntando a favorire i redditi più bassi.

Bonus psicologico, come presentare la domanda

Il bonus psicologico dovrebbe essere un voucher, erogato dal medico di base, a disposizione di chi soffre di disagi psicologici legati o meno alla pandemia. Il contributo dovrebbe tradursi in un pacchetto di 6-10 sedute da uno specialista. Il voucer verrebbe regolato dall'Isee per agevolare la fasce meno abbienti.

