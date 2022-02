Icrrea, Bei e Regione avviano un fondo da 50 milioni per le piccole imprese colpite dalla pandemia

Iccrea Banca e la Banca Europea per gli Investimenti (Bei) hanno siglato un accordo per la gestione di un plafond di 50 milioni di euro da destinare alle piccole e medie imprese, operative in Sicilia, che sono state più colpite dall’emergenza sanitaria.

Il plafond assegnato dalla Bei, che sarà avviato il primo marzo e gestito operativamente da Iccrea Banca, anche tramite le 11 Bcc del Gruppo Bcc Iccrea presenti in Sicilia, è costituito da fondi europei e regionali, messi a disposizione dalla Regione Siciliana per le Pmi costituite come società di capitali con sede legale o operativa in Sicilia e che, nel 2020, hanno registrato una perdita di fatturato per almeno il 30% rispetto all’anno precedente. «Ogni intervento - si legge in un comunicato - prevede un taglio minimo di 500mila euro e una soglia massima di 5 milioni di euro». Dei 50 milioni complessivi 25 saranno riservati esclusivamente alla filiera turistico ricettiva, colpita particolarmente dalla crisi pandemica.

