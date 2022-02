Pensioni: pagamento anticipato anche a marzo

Anche nel mese di marzo ci sarà l'anticipo dei pagamenti delle pensioni da parte dell'Inps. Per chi ritira l’assegno presso gli uffici di Poste Italiane, le erogazioni partiranno negli ultimi giorni di febbraio e ciò per effetto dell’Ordinanza Del Capo della Protezione Civile n. 849 del 21 gennaio scorso, nell'ambito delle misure anti-Covid.

Pensioni anticipate anche a marzo

Per limitate gli assembramenti, le date di pagamento saranno organizzate secondo il classico calendario che prende in considerazione l’iniziale dei cognomi dei beneficiari. Al momento l'Inps non ha reso noto alcun calendario, ma è possibile prevedere quali saranno le date di erogazione.

Pensioni, le date

Con ogni probabilità, l'Inps stabilirà il ritiro della pensione dal 23 febbraio 2022 per i pensionati con cognomi inizianti dalla lettera A alla B. Il giorno successivo, 24 febbraio, sarà la volta dei cognomi dalla C alla D, mentre venerdì 25 febbraio toccherà ai cogni dalla lettera E alla K. Sabato 26 febbraio, ma solo nella mattinata, potranno ritirare la pensione INPS di marzo i beneficiari con cognomi dalla L alla O, mentre lunedì saranno chiamati al ritiro i beneficiari dalla lettera P alla lettera R. Giorno 1 marzo 2022 sarà la volta dei pensionati con i cognomi dalla lettera S alla Z.

Pensioni, data accredito sul conto corrente

Il calendario dei pagamenti Inps per chi ha chiesto, in sede di domanda, l’accredito diretto degli importi sul proprio conto corrente bancario è fissato sempre il primo giorno bancabile del mese. Dunque, il primo marzo 2022 per le pensioni di marzo.

Green pass per accedere alle Poste

Dal primo febbraio 2022 per accedere negli uffici di Poste Italiane e in qualsiasi banca è obbligatorio possedere il Green pass.

