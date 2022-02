Finanziamenti alle aziende, incontro fra Armao e Assoimpresa Sicilia

Dalle nuove misure per le aziende startup al prolungamento della moratoria per i finanziamenti inerenti al “fondo Sicilia”. Si è parlato di questo e di altro nel corso dell’incontro che Assoimpresa Sicilia ha avuto con il vicepresidente della Regione e assessore all’economia Gaetano Armao.

“Abbiamo chiesto un sostegno per tutte quelle aziende nate da poco e che sono state travolte subito dalla pandemia – dice Mario Attinasi, presidente di Assoimpresa - la Regione sta cercando in tutti i modi di sostenere le imprese siciliane e voglio sottolineare l'impegno profuso dall'assessore Armao per l'adozione di provvedimenti finanziari che aiutano le aziende a rimanere in vita soprattutto in questa fase così delicata per tutto il tessuto economico e sociale. Tra l'altro – conclude Attinasi - dai dati che arrivano, ci avviciniamo verso la fine di questo incubo e la speranza di ricominciare è davvero alta”.

Assieme al presidente Mario Attinasi, erano presenti per Assoimpresa il Presidente Fimo Marco Di Giovanni e il responsabile del settore Crediti Giacomo Siragusa.

