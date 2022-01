Bonus assunzioni, arriva la proroga: i requisiti e le agevolazioni per la Sicilia

Arriva la proroga al 30 giugno 2022 per il Bonus assunzioni. Un provvedimento che arriva con l’approvazione della legge di bilancio che prevede una serie di sgravi fiscali e agevolazioni per le aziende che assumono nuovi dipendenti che abbiano determinati requisiti in termini di età e condizioni.

Particolari benefit sono previsti per chi assume in zone svantaggiate, fra queste c'è la Sicilia e in settori specifici.

Bonus assunzioni, i requisiti dei lavoratori

Non per tutti i nuovi contratti si può beneficiare del Bonus assunzioni. È necessario che il lavoratore rispetti almeno una di queste tre condizioni:

i giovani che non abbiano compiuto i 36 anni di età;

le donne svantaggiate;

i lavoratori del Sud Italia, per il mantenimento dell’occupazione nelle regioni meridionali.

Le agevolazioni del Bonus assunzioni

Le agevolazioni che possono arrivare dal Bonus pensioni non sono uguali per tutte. Dipende da chi si assume, dal sesso, dall'età del nuovo lavoratore e anche dalla regione in cui si trova a ditta che assume.

Per quanto riguarda l'assunzione di un dipendente che abbia meno di 36 anni, è previsto un esonero fino a 3 anni al 100% dei contributi, il contratto dovrà essere a tempo indeterminato e rientrano in questa fattispecie anche le trasformazioni del rapporto da determinato a indeterminato.

Bonus assunzioni donne svantaggiate: fino al 30 giugno 2022 l’esonero contributivo sarà del 100% (e non più del 50% come in passato) ma non può superare la soglia dei 6 mila euro l’anno. Le donne assunte devono un'età superiore ai 50 anni e disoccupate da oltre un anno; per le donne di qualsiasi età è necessario che la disoccupazione vada avanti da almeno 2 anni. Vi rientrano anche le lavoratrici residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti e senza lavoro da 6 mesi o che svolgano professioni in ambiti con forte disparità di genere e senza impiego da 6 mesi.

Bonus assunzioni decontribuzione Sud: in questa fattispecie rientra anche la Sicilia, perché si riferisce alle assunzioni effettuate da aziende con sedi (o unità produttive) nelle cosiddette regioni svantaggiate in cui rientrano anche Sardegna, Puglia, Calabria, Basilicata, Campania, Umbria, Abruzzo e Molise. La percentuale della contribuzione è più bassa: consiste nel 30% dei contributi previdenziali.

