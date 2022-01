Concorso alla Regione Siciliana: il bando per 46 agenti del corpo forestale

Tra i concorsi della Regione Siciliana tanto attesi c'è quello per 46 posti di agente del corpo forestale, categoria B, posizione economica B1 del vigente CCRL.

IL BANDO

Requisiti

Per accedere al concorso per Agenti del Corpo forestale della Regione Siciliana, è indispensabile essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’UE o di altra cittadinanza indicata nei bandi prevista dalla Legge; avere un’età non inferiore a 18 anni e non aver compiuto gli anni 30; idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni richieste; godimento dei diritti civili e politici; inclusione nell’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti o licenziati da una pubblica amministrazione; assenza di condanne penali; regolarità dell’obbligo di leva (ove previsto); diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media).

Posti riservati

Il trenta per cento dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. Gli eventuali titoli di riserva saranno oggetto di valutazione solo se posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione. I posti riservati, qualora non coperti, saranno assegnati agli altri candidati sulla base della posizione occupata in graduatoria.

I posti messi a disposizione

Il numero dei posti messi a concorso potrà essere ridotto in ragione dei posti che potranno essere coperti all’esito delle procedure di mobilità obbligatoria ai sensi dell’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 avviate alla data di pubblicazione del presente bando. L’eventuale riduzione del numero dei posti messi a concorso, distinta per profilo professionale, sarà comunicata ai candidati mediante pubblicazione di apposito comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sul sito istituzionale del Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale e sul sito http://riqualificazione.formez.it/.

La selezione

La selezione pubblica dei candidati al concorso per Agenti del Corpo forestale della Regione Siciliana consiste in: una prova selettiva scritta, consistente nella risoluzione di quesiti a risposta sintetica sulle materie indicate nel bando e relativa alla conoscenza della lingua inglese, di argomenti di cultura generale e delle applicazioni e apparecchiature informatiche più diffuse; accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio nel Corpo forestale della Regione, come riportato nel bando; partecipazione dei candidati idonei a un corso di formazione professionale di 3 mesi, svolto in autoformazione, presso il Corpo Forestale della Regione Siciliana.

Come presentare la domanda

Le domande di ammissione al concorso per forestali della Regione Siciliana, devono essere redatte unicamente compilando il modulo elettronico sul sistema “Step-One 2019”, previa registrazione. Per partecipare al concorso pubblico è inoltre indispensabile pagare la tassa di concorso di 10,00 €, possedere delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e una casella di posta elettronica certificata personale (PEC).

© Riproduzione riservata