Pensioni, pagamento anticipato anche a febbraio 2022? Il calendario

Vista la proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, probabilmente anche per i prossimi mesi si procederà con il pagamento delle pensioni in anticipo per coloro che ricevono le somme tramite Poste Italiane. Anche a febbraio, dunque, si prevedono anticipazioni.

Pensioni, il calendario di febbraio

In attesa dell'ufficializzazione, si fa concreta la possibilità di nuovi pagamenti anticipati alla Posta che partiranno il 25 o il 26 gennaio del 2022, per poi concludersi, con la turnazione alfabetica, l’1 febbraio. I pagamenti presso gli uffici postali anticipati e contingentati sono stati decisi per evitare gli assembramenti.

Rivalutazione delle pensioni

Dal 1° gennaio 2022 le pensioni tornano ad essere rivalutate con criterio di rivalutazione per scaglioni d’importo che assicura ai pensionati incrementi più favorevoli, venendo adeguato all’aumento del costo della vita, secondo i dati pubblicati dall’Istat. Da quest’anno parte una rivalutazione del +1,7% che sarà applicata in maniera decrescente al salire della pensione ma anche, a differenza del 2020, calcolata in forma progressiva scaglione per scaglione.

Green pass base per entrare alle Poste

Da febbraio, per entrare alle Poste verrà richiesto il green pass base, quello che si ottiene con vaccinazione, guarigione o anche con tampone negativo effettuato nelle ultime 48 ore. I pensionati di età pari o superiore a 75 anni e che riscuotono la pensione in contanti alla posta, possono chiedere la consegna presso il proprio domicilio delegando i carabinieri.

