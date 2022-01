L’Inps apre le porte alla pensione con quota 102, chi ha diritto e come fare

L'Inps comunica che è già possibile presentare le domande per andare in pensione quest’anno con quota 102. Una successiva circolare fornirà informazioni dettagliate. Comunque poiché la legge di Bilancio 2022 ha sostanzialmente replicato quota 102 sulla base di quota 100, dovrebbero continuare a valere tutte le indicazioni già fornite dall’istituto di previdenza l’anno scorso per quest’ultima, spiegano i tecnici de Il Sole 24 Ore.

La domanda può essere presentata direttamente dagli interessati accedendo al sito internet dell’Inps con Spid o carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi. Occorre seguire il percorso per “nuova prestazione pensionistica” e successivamente selezionare “requisito quota 102”. Al momento della domanda va selezionato il fondo e la gestione di liquidazione della pensione. Gli iscritti alle gestioni private, a quella pubblica e a quella dello spettacolo e dello sport possono contestualmente chiedere il cumulo dei periodi assicurativi per raggiungere il requisito richiesto.

A quota 102 possono accedere lavoratori e lavoratrici che maturano almeno 64 anni di età e almeno 38 anni di contributi (di cui almeno 35 di contribuzione effettiva) nel 2022. Tra la maturazione del diritto e l’accesso a pensione si applica una finestra mobile di tre mesi ai lavoratori del settore privato e di sei mesi per quelli del pubblico. Chi opera nel comparto scolastico o in quello dell’alta formazione artistica e musicale (Afam) deve inoltrare la richiesta entro il prossimo 28 febbraio, al fine di lasciare l’impiego all’inizio del nuovo anno scolastico. La domanda può essere presentata anche tramite i patronati o altri intermediari abilitati o il call center dell’Inps.

