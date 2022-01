Imprese e comuni, dalla Regione aiuti per cento milioni contro la crisi

Il via alle domande scatterà fra qualche giorno, quando sul sito della Regione verrà pubblicato l’avviso che mette in palio 100 milioni di nuovi aiuti alle imprese danneggiate dal Covid. È il secondo maxi bando in poche settimane. E anticipa di poco un terzo provvedimento che dovrebbe chiudere la fase degli aiuti pubblici per uscire dalla pandemia.

Il bando che la giunta ha approvato nell’ultima riunione dell’anno, il 30 dicembre, è quello che dà vita a una partnership con la Bei, laBanca europea degli investimenti. Per co-finanziare gli aiuti la giunta Musumeci ha messo sul piatto 50milioni dirottati a questo scopo dai fondi europei.

