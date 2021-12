Concorsi Regione Siciliana, pubblicati i bandi per 1.170 posti di lavoro: requisiti e scadenze

Via libera ai concorsi della Regione Siciliana. Dopo mesi di annunci, oggi sono usciti i bandi sulla Gazzetta Ufficiale: si tratta di 5 concorsi per un totale di 1.170 posti di lavoro. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi (qualora detto giorno sia festivo, il termine di scadenza è prorogato al primo giorno successivo non festivo).

Bando per 537 posti nei Centri per l'Impiego

Bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato categoria D, per il potenziamento dei Centri per l’Impiego della Sicilia. Si tratta di 119 posti per specialista amministrativo contabile, 344 specialista mercato e servizi lavoro, 37 specialista informatico statistico e 37 analista del mercato del lavoro. Il concorso avrà una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti; una prova scritta; nei confronti dei soli candidati che abbiano superato la prova scritta, si procederà altresì alla

valutazione dei titoli di servizio e dell’esperienza professionale, secondo la disciplina dell’articolo 8 del presente bando e il relativo punteggio concorrerà alla formazione della votazione complessiva. La domanda di ammissione al concorso può essere presentata per ciascuno dei codici concorso esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l'apposito modulo elettronico sul sistema "Step-One 2019", raggiungibile sulla rete internet all'indirizzo https//ripam.cloud, previa registrazione del candidato sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la compilazione e l'invio online della domanda devono essere completati entro il trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sulla Gurs.

Bando per 487 posti nei Centri per l'Impiego

Bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 487 unità di personale a tempo pieno e indeterminato categoria C, per il potenziamento dei Centri per l’Impiego della Sicilia. Si tratta di 176 posti per Istruttore amministrativo contabile e 311 per Istruttore - Operatore mercato del lavoro. Ci sarà una prova scritta e una valutazione dei titoli di studio e di servizio. La domanda di ammissione al concorso può essere presentata per ciascuno dei codici concorso esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l'apposito modulo elettronico sul sistema "Step-One 2019", raggiungibile sulla rete internet all'indirizzo https//ripam.cloud, previa registrazione del candidato sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la compilazione e l'invio online della domanda devono essere completati entro il trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sulla Gurs.

Bando per 88 amministrativi

Bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 88 unità di personale di categoria D a tempo pieno ed indeterminato, per il ricambio generazionale nell'Amministrazione regionale. Si tratta di 18 profili per Funzionario economico finanziario; 22 per Funzionario Amministrativo; 24 per Funzionario tecnico (Ambiti: Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali; sviluppo produttivo e promozione del territorio; pianificazione e assetto territoriale); 11 per Funzionario sistemi informativi e tecnologie; 8 per Funzionario Avvocato; 5 per Funzionario di controllo di gestione. Prevista una prova scritta e una valutazione dei titoli di studio e di servizio dichiarati da parte dei candidati. La domanda di ammissione al concorso può essere presentata per ciascuno dei codici concorso esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l'apposito modulo elettronico sul sistema "Step-One 2019", raggiungibile sulla rete internet all'indirizzo https//ripam.cloud, previa registrazione del candidato sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la compilazione e l'invio online della domanda devono essere completati entro il trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sulla Gurs.

Bando per 12 amministrativi

Bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 12 unità di personale di categoria D a tempo pieno ed indeterminato, per il ricambio generazionale nell'Amministrazione regionale. Si tratta di profili di Funzionario tecnico (Ambito tutela del territorio e sviluppo rurale). Ci sarà una prova scritta e una valutazione dei titoli di studio e di servizio dichiarati da parte dei candidati. Prevista una prova scritta e una valutazione dei titoli di studio e di servizio dichiarati da parte dei candidati. La domanda di ammissione al concorso può essere presentata per ciascuno dei codici concorso esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l'apposito modulo elettronico sul sistema "Step-One 2019", raggiungibile sulla rete internet all'indirizzo https//ripam.cloud, previa registrazione del candidato sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la compilazione e l'invio online della domanda devono essere completati entro il trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sulla Gurs.

Bando per 46 Agenti del Corpo forestale della Regione siciliana

Bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 46 Agenti del Corpo forestale della Regione siciliana, categoria B – Pos. economica B1, a tempo pieno e indeterminato. Il concorso prevede una prova selettiva scritta, riservata a tutti i candidati che hanno presentato utile ed idonea domanda di ammissione al concorso, ovvero una eventuale prova sostitutiva per i candidati che attestino una grave e documentata disgrafia e disortografia; accertamento della idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio nel Corpo forestale della Regione; partecipazione dei candidati idonei ad un corso di formazione professionale della durata di tre mesi, svolto in autoformazione presso il Corpo Forestale della Regione siciliana o presso altre amministrazioni o enti pubblici, sulla base di specifici accordi, con superamento di esami finali tecnico – pratici. La domanda di ammissione al concorso può essere presentata per ciascuno dei codici concorso esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l'apposito modulo elettronico sul sistema "Step-One 2019", raggiungibile sulla rete internet all'indirizzo https//ripam.cloud, previa registrazione del candidato sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la compilazione e l'invio online della domanda devono essere completati entro il trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sulla Gurs.

Dove è possibile consultare i bandi

I bandi sono disponibili nel sito http://riqualificazione.formez.it/, nel sistema "Step-One 2019" ed altresì in formato integrale: nel sito web istituzionale dell’Amministrazione regionale siciliana - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale alla URL: https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/ assessorato-autonomie-locali-funzione-pubblica/dipartimento-funzionepubblica-personale; nel sito web istituzionale del Comando Corpo forestale della Regione siciliana alla URL: https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/ assessorato-territorio-ambiente/comando-corpo-forestale-regionesiciliana.

