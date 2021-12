Dichiarazione Iva 2022, tutte le novità: cosa cambia, entro quando inviarla

La dichiarazione annuale Iva è stata aggiornata per accogliere le novità normative riguardanti l’applicazione dell’imposta nel 2021, tra cui le percentuali di compensazione applicate dagli agricoltori nell’ambito del regime speciale loro riservato, le operazioni riguardanti beni e servizi necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, le nuove regole per l’applicazione dell’Iva nell’e-commerce.

Quando va inviata

A comunicare la messa a disposizione online delle versioni non definitive è stata la stessa Amministrazione Finanziaria, con la nota del 23 dicembre. Va inviata entro la scadenza del 2 maggio. Oltre alla bozza del modello sono state approvate anche le istruzioni.

Per la precisione, l'invio del modello IVA può essere fatto a partire dal 1° febbraio ed entro scadenza del 30 aprile 2022, che però cade di sabato.

Le principali novità della dichiarazione Iva

Tra le principali novità ci sono le percentuali di compensazione applicate dagli agricoltori nell’ambito del regime speciale loro riservato, le operazioni riguardanti beni e servizi necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, le nuove regole per l’applicazione dell’Iva nell’e-commerce, Il modello quindi è stato aggiornato in modo da poter accogliere le novità normative relative all’applicazione dell’imposta nel 2021.

Come inviare la dichiarazione

Una volta inviata la dichiarazione IVA, il servizio telematico restituisce un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file. In seguito, il servizio fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante (in assenza di errori) l’avvenuta presentazione della comunicazione.

