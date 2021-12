Bonus bollette luce e gas 2022: ecco chi può usufruire di sconti e che può pagarle in 10 rate

Da gennaio 2022 potrebbero scattare aumenti per la luce e il gas e così il governo da un lato ha potenziato il bonus bollette e dall'altro ha annunciato la possibilità di dilazionare il pagamento in 10 rate.

Cosa prevede il bonus bollette luce e gas 2022

Il bonus bollette 2022 è un'agevolazione che prevede la riduzione delle aliquote relative agli oneri generali di sistema, la possibilità di pagarle a rate e lo sconto sull'Iva per il metano. Le fatture emesse dall'1 gennaio al 30 aprile del 2022 potranno essere dilazionate in 10 rate, senza alcun interesse. Spetterà all'Autorità di regolazione per energia, che stabilirà la periodicità dei pagamenti e ogni altro aspetto riguardante la formula di rateizzazione.

Riduzione aliquote

Nel primo trimestre 2022 vengono annullati in particolare gli oneri di sistema per le utenze della luce fino a 16kwh, per famiglie e piccole imprese, come bar e artigiani. Lo sconto per famiglie sarà automaticamente applicato da Arera.

Chi può richiedere il bonus

Non tutti potranno usufruire del bonus bollette luce e gas. In precedenza la misura ha coinvolto una platea di 5 milioni di famiglie. Sono rimasti invariati i requisiti che consentono di accedere al bonus. Occorre avere un Isee sotto gli 8.265 euro o un Isee di 20.000 euro annui per nuclei con almeno 4 figli, essere in condizioni di salute precarie ed utilizzare apparecchiature elettromedicali. Possono beneficiare del bonus anche coloro che: percepiscono il reddito o la pensione di cittadinanza oppure sono utenti in condizioni di salute precarie che utilizzano apparecchiature elettromedicali.

Bonus bollette, chi potrà dilazionare il pagamento in 10 rate

Chi si trova in difficoltà con i pagamento potrà dilazionarli in 10 rate. Per i consumi fatturati dal 1° gennaio al 30 aprile 2022, i diversi fornitori potranno offrire ai propri clienti l'opportunità di rateizzare per un periodo non superiore a 10 mesi. Si attendono ulteriori comunicazioni in merito dall'Arera per tutti i dettagli su chi potrà beneficiare della rateizzazione e come dovrà richiederla.

Sconto sull'Iva per il metano

Per quanto riguarda il gas metano per usi civili e industriali, verrà applicata un'aliquota Iva del 5% per i consumi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

La domanda per il bonus bollette

Non occorrerà una nuova procedura per richiedere il bonus bollette 2022 per il primo trimestre dell’anno. Infatti, dal 1° gennaio 2021, per effetto delle novità introdotte dal Decreto Legge 26 ottobre 2019, non sarà più necessario presentare, oltre all’Isee, la domanda specifica.

Sarà dunque sufficiente la sola presenza dell’attestazione Isee valida, a seguito della quale il bonus bollette 2022 verrà riconosciuto automaticamente in bolletta da parte della società o delle società fornitrici del servizio sia per la luce che per il gas.

