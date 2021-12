Coop lascia la Sicilia ma i supermercati restano: salvati i posti di lavoro. Il calendario delle riaperture

Coop abbandona la Sicilia ma i supermercati sono pronti a riaprire i battenti mantenendo i posti di lavoro e con un calendario già pianificato. Sarà inoltre mantenuto il marchio coop nei punti vendita.

Le prime aperture riguardano i supermercati di Palermo, successivamente, il prossimo 27 gennaio, rialzeranno le saracinesche i punti vendita del Forum Palermo, di Milazzo e del Centro commerciale Katanè di Catania. A febbraio, giorno 10, sarà il turno delle Ginestre di Acireale, del punto vendita di Bronte e dell'Ipercoop all'interno del centro La Torre. Probabilmente entro marzo via libera anche ad un altro centro commerciale: Le Zagare, sempre nel Catanese, a San Giovanni La Punta. Mentre non c'è la data precisa per il centro commerciale Ibleo di Ragusa.

Il calendario è stato organizzato dal Gruppo Radenza che ha raggiunto l'accordo per il trasferimento di ramo d'azienda con Coop Alleanza. L'accordo prevede il pagamento del 40% del residuo ferie e permessi dei dipendenti, che sarà preliminarmente trattenuto da Coop con le spettanze di fine rapporto per chi ne abbia fatto richiesta.

I negozi hanno chiuso il 24 dicembre ma l'azienda si è impegnata a fare lavorare per le attività propedeutiche alla cessione i lavoratori con residuo ferie e permessi negativo.

Dal primo gennaio, invece, i dipendenti saranno cassaintegrazione, l'indennità verrà anticipata in busta paga da Radenza. Garantito anche il mantenimento dei posto di lavoro e fino ad aprile 2022 chi vorrà potrà aderire al percorso di mobilità incentivata.

Il 30 dicembre è previsto un nuovo incontro per affrontare il tema della cassa integrazione e della ristrutturazione dei negozi.

