Concorsi pubblici 2022, previsti nuovi bandi

Sono diversi i concorsi pubblici che si svolgeranno nel 2022, dalla scuola al ministero della cultura fino all'Inps. Da Nord a Sud, sono tantissimi gli italiani che attendono la pubblicazione dei bandi.

Concorsi pubblici 2022, ministero della Cultura

Si tratta di oltre 3.900 assunzioni secondo quanto previsto dal Piano triennale dei fabbisogni del personale 2020-2022 presentato dal MIC. Nel Piano sono comprese anche le assunzioni derivanti da selezioni già in atto. I nuovi concorsi pubblici 2022 prevedono la selezione di: 250 funzionari tecnici; 270 funzionari archivisti; 334 assistenti amministrativi; 100 assistenti informatici; 100 AFAV, Assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza; 50 OCV, Operatori per la custodia e la vigilanza; 20 dirigenti amministrativi di II fascia; 50 dirigenti tecnici di II fascia. Nel Piano dei fabbisogni del ministero della Cultura sono previste anche stabilizzazioni di personale interno.

Concorsi pubblici, Inps

Anche l'Inps dovrebbe reclutare nuovo personale. Il decreto attuativo dell’assegno unico 2022 autorizza la spesa per assumere nuovo personale che vada a incrementare l’organico dell’Istituto. Il decreto ancora non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma nella bozza si parla di assunzioni a tempo indeterminato di personale di Area C con profilo economico C1 per 385 unità. Queste nuove assunzioni sarebbero legate legato all’introduzione dal prossimo anno dell’assegno unico per i figli che sostituisce quello temporaneo.

Concorsi 2022 nella scuola

Il prossimo anno dovrebbe essere ampliato e stabilizzato l’organico della scuola (circa 40mila assunzioni entro la primavera), così come detto dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. Si dovrà attendere per date del concorso ordinario per la secondaria di primo e secondo grado.

Concorsi 2022 nelle amministrazioni pubbliche

In Sicilia dovrebbe essere pubblicato entro il 29 dicembre per reclutare 1.024 unità di personale nei Centri per l’Impiego. Previste anche le assunzioni di 100 funzionari negli uffici regionali e 46 unità nel Corpo Forestale.

Concorsi già banditi ma non espletati

Ci sono concorsi pubblici già banditi nel 2021 e non espletati come quello della scuola per la secondaria di primo e secondo grado e quello in scadenza il 10 gennaio per magistrati ordinari.

