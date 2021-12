Assunzioni in Poste Italiane, si cercano consulenti finanziari e sportellisti: i requisiti

Poste Italiane cerca consulenti finanziari. È aperta una selezione in tutta Italia per laureati da inserire in ambito commerciale e finanziario. L'attività da svolgere prevede la promozione e la vendita di servizi assicurativi e finanziari. Chi supererà la selezione verrà affiancato da un tutor che provvederà alla formazione del neoassunto aiutandolo a sviluppare le sue competenze trasversali e tecnico-specialistiche. Sarà stipulato un contratto di apprendistato professionalizzante e poi a tempo indeterminato.

I requisiti

Il candidato dovrà essere in possesso di laurea in ambito commerciale e finanziario, dovrà avere ottime capacità di comunicazione e di relazione, voglia di mettersi in gioco, entusiasmo nel misurarsi con obiettivi commerciali sfidanti e dovrà possedere un’ottima conoscenza del pacchetto Office con i quali organizza efficacemente le sue attività.

Come presentare la domanda

Le domande per le selezioni devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica. Tutti gli interessati alle assunzioni dovranno registrarsi sul sito di Poste Italiane, andare alla sezione "Posizioni aperte" e caricare il proprio curriculum e i propri dati personali, entro la data indicata nella specifica offerta di lavoro. La presentazione delle domande scade il prossimo 31 dicembre.

In provincia di Bolzano si cercano sportellisti

Altra possibilità di lavoro è come operatore di front end o sportellista ma soltanto nella provincia autonoma di Bolzano (Val Gardena, Val Venosta, Val Passiria, Val Pusteria, Oltradige Bassa Atesina). Il contratto è a tempo determinato. Fra le attività dello sportellista c'è anche quella di promuovere e vendere i prodotti e i servizi di competenza, assicurando l’espletamento delle relative procedure operative e amministrative. Per partecipare alla selezione occorre aver conseguito il diploma di scuola superiore e il patentino di bilinguismo. L'offerta scade il 31 dicembre.

