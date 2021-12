Reddito di cittadinanza, pagamento di dicembre: le date della ricarica

Anche nel mese di dicembre verrà pagato il reddito di cittadinanza e sono due le date da tenere d'occhio. Il pagamento di questo mese è fissato per il 27, come sempre, ma i nuovi beneficiari lo percepiscono prima.

Reddito di cittadinanza di dicembre, quando verrà pagato

Per il pagamento del reddito di cittadinanza, l’accredito sulla carta avviene a partire da venerdì 27 dicembre e sarà questo, l’ultimo accredito di competenza di questo anno 2021. Mentre per chi dovrà percepirlo per la prima volta, la ricarica sarà effettuata a partire da martedì 15 dicembre 2021. Le date indicate sono orientative perchè il tutto dipende dalla liquidazione degli importo da parte dell’Inps. Quindi, l’accredito reddito cittadinanza dicembre 2021 potrà avvenire anche qualche giorno prima o dopo ed è anche possibile, per chi già percepisce il reddito, che avvenga in anticipo rispetto alle consuete date mensili, viste le festività natalizie, quindi, tra il 21 e il 24 dicembre.

Cosa si può acquistare con il reddito di cittadinanza

La somma ricevuta non può essere spesa indistintamente dal cittadino. La legge, infatti, specifica a quali beni e servizi è possibile destinare l’utilizzo della carta, ovvero: beni e servizi di base come ad esempio canone di affitto mensile e rata del mutuo; spese alimentari, sanitarie e le utenze domestiche come luce, acqua e gas. Ammesso anche il prelievo in contanti di importo non superiore a 100 euro mensili moltiplicato per la cosiddetta “scala di equivalenza”, e si giunge ad un importo massimo mensile prelevabile di 220 euro.

Reddito di cittadinanza, importo

L'importo varia da un minimo di 40 euro al mese a un massimo di 1.536 euro (se si tratta di pensione di cittadinanza, rivolta alle famiglie composte da over 67 e disabili gravi). Chi viola le condizioni per il diritto al sussidio con false dichiarazioni rischia fino a 6 anni di carcere.

Reddito di cittadinanza, chi non lo percepirà

A dicembre decade la percezione del reddito di cittadinanza per alcuni beneficiari che percepiscono la 18esima mensilità.

