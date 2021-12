Esame per avvocato: prorogato al 6 gennaio il termine per partecipare all'esame di abilitazione

Approvato un decreto ministeriale che amplia la platea dei praticanti avvocati ammessi a partecipare alla prossima sessione dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense. La pubblicazione del decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale, quarta serie "Concorsi ed esami", è programmata per martedì prossimo.

Quando presentare la domanda di partecipazione

I praticanti avvocati che completeranno il tirocinio forense entro il 6 gennaio 2022 potranno presentare la domanda di ammissione all'esame, entro il termine ultimo del 7 gennaio 2022. Viene dunque prorogato il termine per la compiuta pratica inizialmente previsto al 10 novembre 2021. La piattaforma online del Ministero, per la presentazione delle domande, è stata aggiornata con previsione del nuovo termine per la compiuta pratica.

Quando inizieranno le prove

Le prove inizieranno il prossimo 21 febbraio 2022. La proroga del termine per la compiuta pratica (tradizionalmente fissato il 10 novembre di ogni anno) è motivata dal protrarsi dell'emergenza sanitaria in corso, per cui le prove d'esame inizieranno a febbraio e non a dicembre.

L'Aiga: "Ministro attento alle vicende"

L'Associazione Italiana Giovani Avvocati (Aiga) ha accolto con favore il differimento al 6 gennaio 2022 del termine per concludere il periodo di 18 mesi di pratica al fine dell’iscrizione all’esame di abilitazione alla professione forense sessione 2021/2022. “Con il Decreto, in fase di pubblicazione, il Ministero si è dimostrato attento alle vicende dei giovani praticanti, attuando, di fatto, quella espressa previsione contenuta nella proposta di riforma dell’esame di abilitazione, a firma dell’On.le Carmelo Miceli , sulla quale l’AIGA auspica l’immediata ripresa dei lavori.” Dichiara il Presidente AIGA avv. Francesco Paolo Perchinunno" . “Già da oggi, tutti i candidati che concludono la pratica forense entro il 6 gennaio 2022, potranno iscriversi all’esame 2021/2022 attraverso la propria posizione personale. L’intervento di modifica ha raccolto le istanze formulate in tal senso da AIGA, manifestando sensibilità sulle problematiche di centinaia di giovani aspiranti Avvocato” dichiara la dott.ssa Giulia Pesce – Coordinatrice della Consulta Nazionale dei Praticanti AIGA.

