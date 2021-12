Alla Sicilia 239 milioni per investimenti su reti idriche e dighe

In sede di Conferenza unificata è stata approvata la programmazione per investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico, 124 interventi per complessivi 2 miliardi di euro, di cui 900 milioni assegnati dai fondi del Pnrr su 39 interventi e 1 miliardo e 100 milioni di euro a valere su risorse già disposte che finanzieranno 85 progetti. Lo dice Giancarlo Cancelleri, sottosegretario alle Infrastrutture.

Il 40% delle risorse è destinato alle regioni del Mezzogiorno per mettere in sicurezza l’approvvigionamento di almeno 25 sistemi idrici entro il 31 marzo 2026, pena la revoca dei finanziamenti, nonché a migliorare le reti di aree urbane. «La Sicilia potrà usufruire di risorse per complessivi 239 milioni e 621 mila euro per il completamento, adeguamento e manutenzione straordinaria di alcune dighe, nonché interventi per il potenziamento del sistema idrico», spiega Cancelleri.

