Tirocini alla Camera dei Deputati per 6 mesi anche per studenti siciliani, ecco come fare

Tirocini curriculari della durata di 6 mesi da svolgere presso la Camera dei Deputati nel periodo gennaio 2022 – giugno 2022. Come informa associazione InformaGiovani del Comune di Palermo, la selezione è rivolta a studenti selezionati, che avranno il compito di elaborare studi o ricerche utili per le strutture amministrative del settore della documentazione della Camera e per la propria tesi o per il proprio percorso formativo.

Per partecipare alla selezione occorre dunque essere iscritti all'Università. In particolare, per studenti di laurea triennale in: L-14 (Scienze dei servizi giuridici); L-16 (Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione); L-18 (Scienze dell’economia e della gestione aziendale); L-33 (Scienze economiche); L-36 (Scienze politiche e delle relazioni internazionali); L-37 (Scienze sociali per la Cooperazione, lo Sviluppo e la Pace);

Occorre inoltre aver maturato un numero minimo di 120 CFU; avere una media aritmetica degli esami sostenuti non inferiore a 25/30; età inferiore a 26 anni.

Per gli studenti di laurea magistrale, bisogna essere iscritti a una delle seguenti classi di laurea: LM/SC-GIUR (Scienze giuridiche); LM-16 (Finanza); LM-52 (Relazioni internazionali); LM-56 (Scienze dell’economia); LM-62 (Scienze della politica); LM 63 (Scienze delle pubbliche amministrazioni); LM-76 (Scienze economiche per l’ambiente e la cultura); LM-77 (Scienze economico-aziendali); LM-81 (Scienze per la cooperazione allo sviluppo); LM-90 (Studi europei);

Bisogna aver maturato un numero minimo di 50 CFU; avere una media aritmetica degli esami sostenuti non inferiore a 25/30; età inferiore a 29 anni.

Per studenti di laurea magistrale a ciclo unico la classe di laurea è LMG/01 (Giurisprudenza). Occorre inoltre aver conseguito un numero minimo di 230 CFU; avere una media aritmetica degli esami sostenuti non inferiore a 25/30; età inferiore a 29 anni.

E' indispensabile infine avere una conoscenza, certificata dall’Università o da un organismo ufficiale di certificazione della lingua inglese a livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) o superiore.

Il tirocinio si svolgerà in presenza. Per consultare il bando cliccare qui. Le domande devono pervenire entro il 3 dicembre 2021.

