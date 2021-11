Super Cashback, attesa per i rimborsi: ecco quando arriveranno i pagamenti mancanti

I rimborsi del Super Cashback erano attesi entro novembre. Ma non tutti li hanno ricevuti. Quando arriveranno, dunque i bonifici? I beneficiari che non hanno ancora ricevuto i pagamenti dovranno avere ancora un altro po' di pazienza come spiega la Consap, l’ente che gestisce i versamenti.

In una nota pubblicata sul suo sito web, infatti, ha comunicato che i rimborsi da Super Cashback arriveranno ai primi di dicembre, dunque con qualche giorno di ritardo rispetto a quanto inizialmente previsto. "Sono in corso di finalizzazione le procedure amministrative relative all’erogazione dei pagamenti spettanti agli aventi diritto - si legge nella nota -. Pertanto già nei prossimi giorni Consap potrà procedere al completamento degli accrediti".

Ovviamente vanno considerati anche i tempi bancari dei bonifici relativi ai premi da Super Cashback che sono destinati ai 100mila utenti che hanno eseguito il maggior numero di transazioni elettroniche per acquisti effettuati nel primo semestre 2021. Completati invece gli accrediti dei rimborsi del 10% da Cashback ordinari.

I pagamenti che avverranno nei prossimi giorni sono tra gli ultimi che verranno effettuati. L'iniziativa infatti è ormai agli sgoccioli e le somme impiegate in questi mesi verranno ora dirottate su altre misure stabilite dalla Legge di Bilancio. La Lotteria degli Scontrini, invece, dovrebbe essere confermata anche se con probabili modifiche.

© Riproduzione riservata