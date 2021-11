Pfizer, opportunità di lavoro a tempo indeterminato in Sicilia e stage: le figure richieste

Pfizer, una delle aziende farmaceutiche più importanti al mondo (soprattutto in questa pandemia Covid), ha informato di essere alla ricerca di diverse figure professionali, e ci sono sono opportunità anche in Sicilia.

La ricerca infatti riguarda le sedi di Ascoli Piceno, Catania, Liscate, Milano e Roma. Sono previste assunzioni con contratti a tempo determinato e indeterminato.

La nota azienda farmaceutica, leader a livello mondiale nel settore, offre anche la possibilità di frequentare stage per neolaureati, con la previsione di possibili inserimenti lavorativi, al termine.

Un vero e proprio periodo di formazione "on the job" di 6-12 mesi, che sarà anche un'occasione di conoscenza diretta del mondo del lavoro oltre che di acquisizione di una specifica professionalità.

Per le assunzioni, in particolare, sono richiesti Safety assistant; Medical director - product safety surveillance and reporting; Sr medical advisor rare disease - endocrine; Shortage management specialist; EU regulatory strategist senior manager; Utilities Sr operator; GTE ES technical lead; HBU EU2 cluster lead, international developed markets. Oltre al titolo di studio, è richiesta una buona conoscenza della lingua italiana ed inglese.

© Riproduzione riservata