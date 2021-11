Maxiaumenti al Consorzio autostrade siciliane

I 196 casellanti passeranno da uno stipendio base di 1.901 euro a uno di 2.492. Ai 26 tecnici assunti solo qualche anno fa andrà appena un po’ peggio: la busta paga lieviterà solo da 1.802 euro a 2.335. Mentre i tre funzionari più alti in grado vedranno crescere il compenso da 2.582 a 3.642 euro. Il tutto escluso bonus e premi di rendimento, of course.

La delibera approvata dalla giunta Musumeci, su proposta dell’assessore ai Trasporti Marco Falcone, inaugura la stagione dei rinnovi contrattuali. E al Cas, il Consorzio autostrade siciliane, i numeri sono da record: superiori perfino a quanto in cantiere negli assessorati, dove gli aumenti su cui è appena iniziata la trattativa all’Aran oscilleranno fra i 90 e i 140 euro al mese. Al Cas invece si va da un minimo di 533 euro a un massimo di 1.060.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Giacinto Pipitone

