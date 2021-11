Guide turistiche in Sicilia, ancora ferma la selezione del 2018

La Sicilia, a forte vocazione turistica, conta ben duemila guide, accompagnatori turistici e sub, inseriti negli elenchi regionali pubblicati sul sito del dipartimento regionale al turismo. Nello specifico, si tratta di 772 accompagnatori turistici, 106 centri di immersione subacquea, 246 guide subacquee e ancora 1.096 guide turistiche. Ma i numeri potrebbero essere maggiori se un bando del 2018 fosse stato portato a termine. Precedentemente, nel 2015, era stato pubblicato un avviso e soltanto a fine 2016 erano state istituite le commissioni per valutate le professionalità dei partecipanti.

La Regione Siciliana, nel 2018, aveva predisposto un altro bando. L’esame era finalizzato esclusivamente al rilascio dell’attestato d’idoneità all’esercizio della professione e non costituiva titolo instaurativo di rapporto di pubblico impiego ma avrebbe immesso sul mercato del lavoro centinaia di professionisti qualificati. Nell'attesa delle procedure che avrebbero portato alla conclusione, chi aveva presentato domanda ha cercato di capire perchè tutto si fosse fermato e le aspiranti guide turistiche hanno anche creato un gruppo Facebook attraverso il quale confrontarsi e scambiare informazioni ufficiose.

Soltanto nei primi mesi del 2021, come si apprende da chi attende di essere selezionato, la Regione ha espletato le fasi preliminari del bando, nominando i componenti delle Commissioni. Ma ancora queste ultime, da inizio anno, non si sono mai riunite e le aspiranti guide non hanno ricevuto comunicazioni ufficiali che spieghino perchè tutto sia ancora fermo e non venga implementato un settore molto richiesto in Sicilia, alla luce anche degli ultimi dati sul turismo nell'Isola, che la pongono tra le mete più ricercate. Si tratterebbe di introdurre nel mercato del lavoro professionalità certe e riconosciute per fornire, a chi viene a visitare le bellezze naturali e storiche della Sicilia, un servizio all’altezza delle aspettative.

