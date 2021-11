Black Friday, tutti a cacci di affari: valgono quasi due miliardi

Domani (venerdì 26) sarà il fatidico Black Friday, il venerdì nero di fine novembre in cui tradizionalmente si scatenano gli sconti, e gli italiani si apprestano a buttarsi nello shopping. Con una spesa complessiva che, secondo i calcoli di Confesercenti, supererà il miliardo e mezzo di euro. E complice il covid e gli effetti della pandemia, la preferenza poi sarà per gli acquisti online a scapito di quelli nei negozi fisici.

La spesa media di 144 euro a testa

I pareri non sono tuttavia unanimi quanto all’andamento delle vendite nella settimana e nel weekend dei super sconti: se l’osservatorio Compass parla di Black Friday della ripartenza, secondo un’indagine commissionata da Google a Ipsos Canada, invece, il 40% degli italiani intervistati ha affermato di voler spendere di meno per gli effetti del Covid-19 sulla propria economia.

Dal sondaggio condotto da SWG per Confesercenti su un doppio campione di consumatori e imprenditori del commercio quest’anno emerge che un italiano su tre è pronto a cogliere l’opportunità della giornata di super promozioni, per una spesa media di 144 euro a testa e oltre 1,7 miliardi in totale. Gli acquisti avverranno non solo online, ma circa 100mila i negozi ‘realì aderiranno al venerdì nero con sconti medi a partire dal 30%. Questi ultimi però avranno più problemi di visibilità e solo il 18% delle persone andrà a comprare in negozio contro il 46% che opterà invece per il web. Le pre-promozioni hanno infatti avuto successo nell’indirizzare i consumatori verso l’e-commerce, rendendo meno visibili i negozi. E per questi ultimi si tratta quindi di un rientro in gioco difficile, dopo che nel 2020 i negozi cosiddetti di prossimità erano stati di fatto esclusi dalla giornata promozionale a causa delle restrizioni imposte per il contenimento del COVID.

Previsto un fatturato di 1,7 miliardi

Secondo Confesercenti, inoltre, al fatturato di 1,7 miliardi previsto, vanno aggiunti altri 500 milioni di spesa già effettuata dal 17% degli italiani che hanno acquistato in occasione delle campagne promozionali ‘pre-promozionì, condotte dalle grandi piattaforme di e-commerce e dalle grandi catene di retail multicanale già da ottobre. Il 45% di chi comprerà durante il Black Friday, rileva ancora il sondaggio, cercherà soprattutto prodotti tecnologici, il 44%, preferirà invece la moda, con un balzo enorme rispetto al periodo pre-pandemia, quando gli interessati all’acquisto di prodotti di moda erano il 26%. Crescono anche gli elettrodomestici (29%, contro il 25% dello scorso anno), mentre calano dal 10% all’8% i viaggi. Stabili, invece, mobili e prodotti per la casa (15%). Più ottimista ancora l’Osservatorio Compass. Dopo un anno in sordina dovuto alle restrizioni della pandemia, afferma, consumatori ed esercenti si preparano per questa occasione di shopping con uno spirito rinnovato. Ben il 74% degli italiani, sostiene, è infatti intenzionato a fare almeno un acquisto. Un dato molto più alto rispetto al 2020 (+9%), con anche un budget aumentato fino a toccare quota media di 360euro: nel dettaglio, il 15% spenderà fino a 150 euro, il 22% tra i 150 e i 250 euro, il 30% tra 250 euro e 500 euro, il 4% tra i 500 e i 750 euro. Mentre sono pochi gli italiani che spenderanno oltre 750 euro (9%), con il 21% che non ha ancora deciso quanto spendere.

