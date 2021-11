Agribusiness e Marketing agroalimentare, al via in Sicilia i corsi per 80 allievi: il bando

Percorsi formativi di Agribusiness e Marketing agroalimentare, in Sicilia, per 80 allievi. È stato pubblicato l'Avviso pubblico che, sulla base del Programma Operativo FSE 2014-20 della Regione siciliana, fornisce opportunità di inserimento lavorativo a chi è inoccupato o disoccupato, offrendo percorsi di formazione.

A chi è rivolto

Le quattro edizioni del percorso formativo per “Agribusiness e Marketing Manager” sono rivolte ai disoccupati e inoccupati dei territori delle province di Agrigento, Messina, Catania, Enna. Ciascuna edizione del corso ha durata di 390 ore ed è articolato in 300 ore di formazione in aula e 90 ore di stage presso aziende del comparto agroalimentare regionale. Devono essere disoccupati/inoccupati, residenti in Sicilia, e in possesso di uno di uno tra questi titoli di studio: qualifica professionale; diploma professionale di tecnico; diploma di scuola secondaria superiore; diploma di tecnico superiore e laurea, vecchio e nuovo ordinamento universitario (laurea triennale/laurea magistrale) o titolo equivalente legalmente riconosciuto ai sensi della normativa vigente.

I moduli didattici

L’attività di formazione in aula prevede Informatica per il web e social media 30 ore, Business English 30 ore, Tecniche di controllo qualità e valutazione ambientale 30 ore, Impianti e processi 30 ore, Certificazione di prodotto nazionale e internazionale 24 ore, Filiere agroalimentari regionali e del Made in Italy 24 ore, Legislazione alimentare nazionale, europea ed extra UE 24 ore, Marketing e Logistica 36 ore, Economia e gestione aziendale 36 ore, processi e tecnologie per il risparmio energetico e le energie rinnovabili 24 ore e Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 12 ore.

La partecipazione

La partecipazione alle attività è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Le attività formative d’aula si potranno svolgere in modalità telematica tramite aula virtuale sincrona nel periodo compreso tra il mese di luglio 2021 e luglio 2022 fatte salve eventuali proroghe. L’ente, in ragione di sopravvenute esigenze organizzative, può spostare la sede di realizzazione delle attività formative. Tutti i percorsi formativi sono finalizzati al rilascio di un attestato di frequenza con dichiarazione delle competenze acquisite. Ai fini del conseguimento dell’attestato, i partecipanti devono aver frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente previste dal percorso.

Come presentare la documentazione

La documentazione dovrà essere presentata in una delle seguenti modalità: in busta chiusa, recapitata brevi manu (su appuntamento da concordare telefonicamente al numero 0912760096), recante all’esterno la dicitura: “AVVISO 33/2019 – DOMANDA DI CANDIDATURA PER LA SELEZIONE ALLIEVI – PROGETTO AGRIVALUE” e indirizzata a: FORIT Società Cooperativa a r. l., Via Resuttana n. 352 – 90146 Palermo; E-mail all’indirizzo avviso33@foritgroup.it, indicando nell’oggetto la dicitura: “AVVISO 33/2019 – DOMANDA DI CANDIDATURA PER LA SELEZIONE ALLIEVI – PROGETTO AGRIVALUE”. L’ente declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dall’Avviso. Il bando, con i relativi allegati, verrà pubblicato sul sito istituzionale degli Enti in ATS, www.foritgroup.it e www.manpower.it/azienda/sicilia- avviso33 e inviato all’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione.

La partecipazione

La partecipazione alle attività è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Le attività formative d’aula si potranno svolgere in modalità telematica tramite aula virtuale sincrona nel periodo compreso tra il mese di luglio 2021 e luglio 2022 fatte salve eventuali proroghe. L’ente, in ragione di sopravvenute esigenze organizzative, può spostare la sede di realizzazione delle attività formative. Tutti i percorsi formativi sono finalizzati al rilascio di un attestato di frequenza con dichiarazione delle competenze acquisite. Ai fini del conseguimento dell’attestato, i partecipanti devono aver frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente previste dal percorso.

© Riproduzione riservata