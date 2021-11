Concorso per 1479 allievi agenti della polizia penitenziaria: come partecipare

Nuovi concorsi per reclutare 1.479 allievi agenti della polizia penitenziaria: sul sito del ministero della Giustizia è stato pubblicato l’avviso relativo al bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Due i concorsi indetti: il primo per 887 posti (665 uomini e 222 donne), riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (Vfp1) che sono in servizio da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di partecipazione ovvero Vfp1 collocati in congedo al termine della ferma annuale, oppure ai volontari in ferma prefissata quadriennale (Vfp4) in servizio o in congedo; il secondo per 592 posti (444 uomini e 148 donne) aperto ai cittadini italiani.

Due posti (un uomo e una donna) sono riservati a coloro che sono in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca), per l’assegnazione agli istituti penitenziari della provincia di Bolzano. I posti riservati, qualora non coperti, saranno devoluti agli altri concorrenti in ordine di graduatoria. I candidati potranno inoltrare la domanda di partecipazione dal 10 novembre al 9 dicembre 2021, utilizzando esclusivamente le modalità telematiche. Il form sarà accessibile solo utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid).

