La Sicilia in mostra alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico

La Sicilia partecipa come espositore alle XXIII edizione delle Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (BMTA) e sarà protagonista del ricco calendario di iniziative in programma nel corso della BMTA.

“La Sicilia quest’anno è protagonista alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum con diverse iniziative che qualificano la nostra azione di governo dei Beni Culturali, a partire dai musei e dai parchi archeologici (non è casuale il record di visitatori nel periodo estivo appena concluso) e con un’attenzione anche verso l’archeologia subacquea”, ha spiegato Alberto Samonà, assessore dei Beni culturali e dell’Identità siciliana della Regione Sicilia. L’assessore ha, poi, aggiunto: “A questo proposito, siamo fieri di partecipare alla candidatura al Consiglio d’Europa del cosiddetto “Itinerario culturale europeo”, che vede la nostra Isola ricoprire un ruolo di primo piano. Importante è anche il Premio intitolato a Sebastiano Tusa, che mette a fuoco quanto in Sicilia da anni si sta portando avanti proprio con riguardo al nostro mare. Infine, non possiamo non sottolineare la felice intesa con la Regione Calabria per il focus relativo ai modelli di gestione da attuare nel medio e lungo periodo per una migliore fruibilità del patrimonio culturale. Siamo sempre più convinti che lo sviluppo economico e sociale della nostra terra debba puntare sulla Cultura quale motore trainante”.

La BMTA è un’iniziativa di ampio respiro, che può contare 100 tra conferenze e incontri in 5 sale in contemporanea, 400 tra moderatori e relatori, 150 espositori (tra cui 18 regioni italiane, il Ministero della Cultura, i prestigiosi Parchi e Musei Archeologici autonomi), 20 Paesi Esteri, 40 buyer tra europei e nazionali, oltre ad ArcheoVirtual (la Mostra Internazionale di Archeologia Virtuale con 10 produzioni in collaborazione con CNR ISPC Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale), ArcheoExperience (i Laboratori di Archeologia Sperimentale) e ArcheoStartup (13 imprese giovanili del turismo culturale in collaborazione con l’Associazione Startup Turismo).

La BMTA mette in campo buone pratiche per sviluppare il turismo esperienziale e il turismo sostenibile, affinché Istituzioni e Organizzazioni Datoriali possano farle proprie e concretizzarle da subito.

Tra queste: intercettare la domanda di prossimità europea e nazionale, con la neo sezione ArcheoIncoming, protagonisti i tour operator specialisti (presenti in 12 nel Salone Espositivo) da sempre vocati all’outgoing, per rendere l’Italia e soprattutto il Sud destinazioni primarie (giovedì 25 novembre); la Candidatura al Consiglio d’Europa dell'Itinerario Culturale Europeo “Mediterranean Underwater Cultural Heritage”, nel 20esimo Anniversario della Convenzione UNESCO sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo, in occasione della 1ª CONFERENZA MEDITERRANEA SUL TURISMO ARCHEOLOGICO SUBACQUEO (venerdì 26 novembre); dotare i Parchi Nazionali della mobilità sostenibile con le auto elettriche a partire dalle stazioni servite dai treni regionali a cura di ACI e Trenitalia con Federparchi, Confagricoltura, Legambiente, Touring Club Italiano (venerdì 26 novembre); la promozione dei treni storici per la connessione territoriale delle destinazioni archeologiche sull’esperienza già in atto messa in campo dalla Fondazione FS e a seguito del passato “Anno del treno turistico” indetto per il 2020 dal MiBACT (sabato 27 novembre).

Per i visitatori della BMTA porte aperte gratuitamente al Parco Archeologico di Paestum e Velia, alla Certosa di San Lorenzo di Padula e ai Musei Archeologici Nazionali di Eboli e Pontecagnano.

Inoltre, sarà disponibile il servizio Archeotreno, a cura della Fondazione FS Italiane, che giovedì 26 e venerdì 27 novembre permetterà di raggiungere Paestum e Velia da Napoli e Salerno a bordo di carrozze storiche degli anni ’50-’60.

