Marsala, a palazzo Fici nasce il museo del vino

Dopo anni d’attesa, nasce a Marsala il Museo del vino, che diventa una realtà. E ciò grazie al decreto del dirigente generale dell’assessorato regionale ai Beni Culturali ed Ambientali, Sergio D’Alessandro, che è stato ieri trasmesso al Comune. Il progetto, presentato negli anni passati alla Regione, non era stato ammesso a finanziamento, mentre ora, grazie allo scorrimento delle opere, il progetto è stato finanziato.

Nello scorso mese di aprile, erano stati il sindaco Massimo Grillo e l’assessore ai Beni Culturali, Arturo Galfano, nel corso di una conferenza di servizio tenutasi al Baglio Anselmi, a sollecitare l’assessore regionale Alberto Samonà per il finanziamento del «Wine Museum Marsala» assieme al progetto relativo al completamento di palazzo Grignani che, da più di tre anni, era in «lista d’attesa» per il completamento del piano superiore.

